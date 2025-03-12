Милая девушка с сайта знакомств развела на миллион грузчика из Иркутска

Доверившись новым знакомым, мужчина закупил виртуальную валюту на миллион рублей, часть из которых взял в кредит. Мужчина уже мысленно видел себя богатым, но, когда он попытался вывести заработанные проценты, оказалось, что все деньги уже растворились в паутине счетов мошенников. Надо ли говорить, что ровно в тот же момент и Настя, и «аналитик» исчезли.