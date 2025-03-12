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Милая девушка с сайта знакомств развела на миллион грузчика из Иркутска

В Иркутской области 41-летний грузчик стал жертвой мошенников, заплатив миллион рублей за онлайн-знакомство с девушкой Настей, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, знакомая из интернета рассказала мужчине о «выгодных инвестициях» и предложила попробовать себя в криптовалюте. Вскоре с ним связался «аналитик», который помог открыть счет на криптоплатформе.

Доверившись новым знакомым, мужчина закупил виртуальную валюту на миллион рублей, часть из которых взял в кредит. Мужчина уже мысленно видел себя богатым, но, когда он попытался вывести заработанные проценты, оказалось, что все деньги уже растворились в паутине счетов мошенников. Надо ли говорить, что ровно в тот же момент и Настя, и «аналитик» исчезли.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.