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Банду риелторов и врачей осудили в Алматы

11 марта в городе Алматы завершилось судебное разбирательство по делу криминальных риелторов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «КТК», на скамью подсудимых попали 22 человека. Они попросили не показывать свои лица и лица своих адвокатов. В их числе:

  • судмедэксперт;
  • три психиатра;
  • несколько нотариусов;
  • несколько риелторов и рецидивистов, судимых ранее за преступления с жильем.

По данным материалов дела, банда орудовала в Алматы с 2017 по 2023 год. От ее действий пострадали 27 граждан и даже городской акимат, из собственности которого преступная группа каким-то образом тоже уводила недвижимость.

Всего удалось доказать 37 эпизодов. Как выяснили следователи, руководили ОПГ Аширали Болтабоев, Ауелхан Сатаев и пенсионерка Ирина Гапарова. Последняя получила максимальный срок −18 лет лишения свободы.

Гражданина Узбекистана Аширали Болтабоева приговорили к 17 годам, его подельнику Ауехану Сатаеву дали 16. За решетку также отправили трех врачей. Среди них — две бывших заведующих отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет. Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины — по шесть лет, и мужчина — семь.

У всех участников ОПГ были четко распределены обязанности:

  • медики использовали профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения;
  • нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие;
  • рецидивисты удерживали пострадавших и устраняли нежелательных свидетелей.

Все подследственные до последнего отрицали свою вину. В законную силу приговор еще не вступил.

Также в Алматы полиция закрыла два call-центра мошенников, управляемых иностранцем.