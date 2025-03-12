Банду риелторов и врачей осудили в Алматы

Гражданина Узбекистана Аширали Болтабоева приговорили к 17 годам, его подельнику Ауехану Сатаеву дали 16. За решетку также отправили трех врачей. Среди них — две бывших заведующих отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет. Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины — по шесть лет, и мужчина — семь.