На Сахалине водитель без прав устроил ДТП на трассе, погибли два человека

На Дальнем Востоке произошла авария, в которой погибли два человека и четверо получили травмы. ДТП случилось на 11-м километре автодороги Корсаков — Новиково в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.