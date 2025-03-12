Мошенники «нагрели» мэрию Иркутска на 790 тысяч рублей

«В 2018—2019 годах двое должностных лиц муниципального казенного учреждения Иркутска и представитель коммерческой фирмы организовали поставку понтонов, бывших в употреблении, вместо новых. Поддельные документы позволили им получить оплату за некачественный товар, нанеся ущерб городскому бюджету. В 2023 году все трое были признаны виновными по статье “Мошенничество в крупном размере”) и оштрафованы на 200−300 тысяч рублей каждый».