Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место из-за России

Трамп поставил Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира.
Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место, подчеркнув серьезное намерение Штатов заключить мирное соглашение. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«…президент (Трамп — прим. URA.RU) — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира [с Россией]», — заявил Левитт в эфире телеканала Fox News.
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Ранее состоялись переговоры между делегациями из Украины и США, после которых администрация Штатов выступила с призывом к скорейшему введению режима прекращения огня. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление офиса украинского лидера Владимира Зеленского и Вашингтона, в котором указывается на готовность Киева к инициативе США остановить огонь на срок в 30 дней с возможностью последующего продления по взаимному согласию. В документе также отмечается, что Штаты возобновляют передачу разведывательных данных и военные поставки Украине. Президент Трамп подтвердил, что Украина выразила полную готовность к прекращению огня и теперь ожидается отклик со стороны Москвы.
В конце февраля на пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил недовольство действиями Зеленского, обвинив его в проявлении неуважения. В ответ на это украинский лидер отправил в Вашингтон письмо с извинениями.