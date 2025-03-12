Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место из-за России

Ранее состоялись переговоры между делегациями из Украины и США, после которых администрация Штатов выступила с призывом к скорейшему введению режима прекращения огня. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление офиса украинского лидера Владимира Зеленского и Вашингтона, в котором указывается на готовность Киева к инициативе США остановить огонь на срок в 30 дней с возможностью последующего продления по взаимному согласию. В документе также отмечается, что Штаты возобновляют передачу разведывательных данных и военные поставки Украине. Президент Трамп подтвердил, что Украина выразила полную готовность к прекращению огня и теперь ожидается отклик со стороны Москвы.