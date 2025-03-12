Приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго признали законным

Как доказало следствие, 18 ноября 2021 года Нейжмак-Иорданский около подъезда дома по улице Генерала Ермолова избил 69-летнего Тропко, тот попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер — предположительно, от коронавируса.