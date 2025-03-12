Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго признали законным

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения восьмилетний приговор актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому, избившему экс-замглавы Минэнерго РФ Леонида Тропко, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Приговор оставили без изменения», — сказал собеседник агентства.

Как доказало следствие, 18 ноября 2021 года Нейжмак-Иорданский около подъезда дома по улице Генерала Ермолова избил 69-летнего Тропко, тот попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер — предположительно, от коронавируса.

Дорогомиловский районный суд Москвы в мае прошлого года приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить вдове чиновника 3 миллиона рублей в счет морального ущерба.

Фигурант, о чьей актерской карьере сведения в интернете весьма скудные, содержался под стражей. Его судили по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).