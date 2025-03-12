Приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго признали законным

«Приговор оставили без изменения», — сказал собеседник агентства.
Как доказало следствие, 18 ноября 2021 года Нейжмак-Иорданский около подъезда дома по улице Генерала Ермолова избил 69-летнего Тропко, тот попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер — предположительно, от коронавируса.
Дорогомиловский районный суд Москвы в мае прошлого года приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить вдове чиновника 3 миллиона рублей в счет морального ущерба.
Фигурант, о чьей актерской карьере сведения в интернете весьма скудные, содержался под стражей. Его судили по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).