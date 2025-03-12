Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан

Кроме того, как отметили в АРФГ, переход по фишинговой ссылке грозит проникновением вируса на устройство жертвы. Это позволяет злоумышленникам читать СМС-сообщения, в том числе с кодами для входа в аккаунт «Госуслуг» или в интернет-банк.