Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан

Аферисты начали использовать для обмана граждан самозапрет на кредиты, который недавно стал действовать в России, сообщили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
«По телефону злоумышленники представляются сотрудниками “Госуслуг” и сообщают, что запрет был установлен неправильно», — уточнили представители организации, слова которых приводят «Известия».
Они предлагают жертве перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой. Завладев данными учётной записи пользователя, мошенники могут войти в приложение и получить доступ ко всем счетам.
Кроме того, как отметили в АРФГ, переход по фишинговой ссылке грозит проникновением вируса на устройство жертвы. Это позволяет злоумышленникам читать СМС-сообщения, в том числе с кодами для входа в аккаунт «Госуслуг» или в интернет-банк.
Напомним, ранее аналитик данных из координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков рассказал, что наиболее распространенными способами обмана граждан в мессенджерах стали предложения легкого заработка и просьбы о помощи «другу». По его словам, несмотря на то, что мошенничество через социальные сети обсуждается практически везде, число пострадавших не уменьшается.