Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан

Злоумышленники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и сообщают, что запрет был установлен неправильно.

Источник: Shutterstock

Аферисты начали использовать для обмана граждан самозапрет на кредиты, который недавно стал действовать в России, сообщили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

«По телефону злоумышленники представляются сотрудниками “Госуслуг” и сообщают, что запрет был установлен неправильно», — уточнили представители организации, слова которых приводят «Известия».

Они предлагают жертве перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой. Завладев данными учётной записи пользователя, мошенники могут войти в приложение и получить доступ ко всем счетам.

Кроме того, как отметили в АРФГ, переход по фишинговой ссылке грозит проникновением вируса на устройство жертвы. Это позволяет злоумышленникам читать СМС-сообщения, в том числе с кодами для входа в аккаунт «Госуслуг» или в интернет-банк.

Напомним, ранее аналитик данных из координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков рассказал, что наиболее распространенными способами обмана граждан в мессенджерах стали предложения легкого заработка и просьбы о помощи «другу». По его словам, несмотря на то, что мошенничество через социальные сети обсуждается практически везде, число пострадавших не уменьшается.