Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморском крае ищут амурского тигра, который насмерть загрыз лесничего

Тигр напал на участкового лесничего в Красноармейском районе Приморского края, нанеся ему смертельные раны. Трагедия произошла 11 марта, когда лесничий и его помощник находились в лесу далеко от населённых пунктов. Хищник подкрался сзади и атаковал одного из мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

Источник: Life.ru

Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. В настоящее время специалисты начали поиски тигра. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и краевого министерства.

Причины нападения хищника пока остаются неизвестными. Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей и работников лесного хозяйства принимаются.

Ранее специалисты из Охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» в Приморье поймали амурского тигра, занесённого в Красную книгу. Этот самец регулярно нападал на лошадей на ферме в посёлке Тихий в Надеждинском районе.