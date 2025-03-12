В Приморском крае ищут амурского тигра, который насмерть загрыз лесничего

Тигр напал на участкового лесничего в Красноармейском районе Приморского края, нанеся ему смертельные раны. Трагедия произошла 11 марта, когда лесничий и его помощник находились в лесу далеко от населённых пунктов. Хищник подкрался сзади и атаковал одного из мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.