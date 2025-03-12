В Приморском крае ищут амурского тигра, который насмерть загрыз лесничего

Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. В настоящее время специалисты начали поиски тигра. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и краевого министерства.
Причины нападения хищника пока остаются неизвестными. Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей и работников лесного хозяйства принимаются.
Ранее специалисты из Охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» в Приморье поймали амурского тигра, занесённого в Красную книгу. Этот самец регулярно нападал на лошадей на ферме в посёлке Тихий в Надеждинском районе.