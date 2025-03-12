В Иркутской области задержаны киллеры, убившие мужчину за 5 тысяч рублей

Установлено, что в сентябре 1998 года двое мужчин по заказу своего знакомого за пять тысяч рублей согласились убить местного жителя, с которым у заказчика произошел конфликт. Киллеры обманом уговорили потерпевшего сесть к ним в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта. На берегу реки его оглушили битой по голове, после чего задушили, а тело расчленили. Часть фрагментов спрятали в лесу, остальное — сбросили в воду.