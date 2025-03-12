В Иркутской области задержаны киллеры, убившие мужчину за 5 тысяч рублей

В Братском районе раскрыли убийство, совершенное 27 лет назад. Об этом сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.
Тело жителя поселка Прибрежный было обнаружено на берегу реки Ия с признаками насильственной смерти в 1998 году. Тогда найти причастного к преступлению не удалось.
Спустя много лет в рамках расследования преступлений прошлого сотрудники СК и уголовного розыска МВД по Иркутской области выяснили, что к убийству причастны три человека.
Установлено, что в сентябре 1998 года двое мужчин по заказу своего знакомого за пять тысяч рублей согласились убить местного жителя, с которым у заказчика произошел конфликт. Киллеры обманом уговорили потерпевшего сесть к ним в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта. На берегу реки его оглушили битой по голове, после чего задушили, а тело расчленили. Часть фрагментов спрятали в лесу, остальное — сбросили в воду.
Один из мужчин признал вину, всех троих отправили под стражу. В отношении обвиняемых расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой по найму).
Ранее сообщалось о том, что жителя Иркутской области осудили за убийство из-за 500 рублей.