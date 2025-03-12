В Новосибирской области произошло возгорание вагона

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания вагона на остановочной платформе Речкуновка. Инцидент произошел около трех часов ночи на платформе Западно-Сибирской железной дороги в Бердске.
Причины возгорания выясняются, однако угроза серьезных последствий и задержек движения поездов была исключена благодаря оперативной работе специалистов.
Сейчас прокуратура проводит надзор за соблюдением требований безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности.
Напомним, что тела двух погибших нашли под завалами обрушившейся плиты в Новосибирске.