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Британский генерал раскрыл план Запада по сдерживанию России

Соединенные Штаты и Великобритания намерены продолжить проведение совместных военных учений, которые играют ключевую роль в стратегии сдерживания России в Европе. Об этом сообщил британский маршал авиации Джонни Стрингер.

США и Великобритания продолжат совместные военные учения.

Соединенные Штаты и Великобритания намерены продолжить проведение совместных военных учений, которые играют ключевую роль в стратегии сдерживания России в Европе. Об этом сообщил британский маршал авиации Джонни Стрингер.

«Существует “постоянный план” по поддержанию миссий в том, что я назвал “жизненно важными сообщениями” президенту России Владимиру Путину. Они [учения] необходимы для нашей собственной подготовки и чтобы убедиться, что мы, не дай бог, готовы [к войне] в случае необходимости», — передает слова Стрингера Reuters.

Генерал-майор Джейсон Армагост, командующий восьмой воздушной армией США, подтвердил, что совместные учения с Великобританией не планируется завершать в ближайшее время, подчеркнув их стратегическую важность. Как сообщает Reuters, оба офицера отметили, что политические аспекты остаются в ведении политиков, а их задача — поддерживать военную готовность.

Ранее профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета выразил серьезные опасения относительно возможности возникновения военного конфликта между Россией и значительной частью европейских стран. Он отметил, что в то время как США, под руководством президента Дональда Трампа, начинают восстанавливать деловые связи с Москвой, большинство европейских государств находится на пороге начала военных действий против России.