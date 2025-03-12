Британский генерал раскрыл план Запада по сдерживанию России

«Существует “постоянный план” по поддержанию миссий в том, что я назвал “жизненно важными сообщениями” президенту России Владимиру Путину. Они [учения] необходимы для нашей собственной подготовки и чтобы убедиться, что мы, не дай бог, готовы [к войне] в случае необходимости», — передает слова Стрингера Reuters.