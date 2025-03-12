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Жителей Новосибирской области будут судить за мошенничество с землей на 20 млн

Они изготовили на них подложные документы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 11 жителей будут судить за мошенничество с земельными участками. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Новосибирской области.

— 11 жителей Новосибирской области с 2021 по 2024 год совместно организовали хищение нескольких муниципальных земельных участков. Они изготовили на них подложные правоустанавливающие документы, — уточнили обстоятельства преступления в СК.

Мошенническим способом аферисты купили 9 земельных участков, оформив их в Росреестре. Ущерб от преступлений составил примерно 20 миллионов рублей.

Выявили преступление сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Новосибирской области. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.