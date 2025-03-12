Боец ВС РФ закрыл собой мать с грудным ребенком в ДНР во время атаки ВСУ

Женщина подчеркнула, что Виталий спас ее дочь и внучку. «Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл», — сообщила местная жительница. Она добавила, что у военнослужащего должна была родиться дочь — он очень гордился этим и показывал всем снимки с УЗИ. «Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали», — объяснила женщина.