Понял, как играть с Белым домом Трампа: в США раскрыли хитрый план Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность заключить временное перемирие с Россией, что свидетельствует о его смене тактики во взаимодействиях с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщают иностранные издания. Так, в случае, если РФ примет соглашение, а после откажется от него, это создаст негативный образ для Трампа, в то время как Зеленский будет выглядеть в более выгодном свете.