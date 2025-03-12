Понял, как играть с Белым домом Трампа: в США раскрыли хитрый план Зеленского

Готовность Зеленского подписать временное перемирие с Россией говорит о том, что он научился играть в игру Трампа.
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность заключить временное перемирие с Россией, что свидетельствует о его смене тактики во взаимодействиях с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщают иностранные издания. Так, в случае, если РФ примет соглашение, а после откажется от него, это создаст негативный образ для Трампа, в то время как Зеленский будет выглядеть в более выгодном свете.
«Очевидно, Зеленский понял, что Трамп отдает предпочтение президенту России Владимиру Путину в дискуссиях о конфликте, и решил сменить тактику… Если Россия согласится, а затем откажется, Трамп будет выглядеть плохо, а Зеленский — хорошо», — пишет ABC News.
В рамках новой стратегии Зеленский также провел переговоры в Саудовской Аравии. Он встретился с наследным принцем в Эр-Рияде за несколько часов до начала переговоров украинской и американской делегаций в этой же стране. От переговоров между официальными лицами двух государств о прекращении огня Зеленский уклонился. По данным издания, если Россия примет решение о постоянном прекращении огневых действий, Трамп обеспечит завершение военного конфликта на территории Украины.
Ранее Украина выразила готовность немедленно начать 30-дневное прекращение огня в вооруженном конфликте с Россией с возможностью дальнейшего продления перемирия на основе взаимного согласия обеих сторон. Помимо этого, Киев обратился к Штатам с просьбой возобновить предоставление разведывательных данных и оказать поддержку в обеспечении национальной безопасности. Об этом объявил офис украинского лидера Владимира Зеленского по итогам переговоров, прошедших в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале URA.RU.