В Перми, не приходя в сознание, скончалась сбитая автомобилем такси женщина

Женщина, которую сбил автомобиль такси в центре Перми, скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщает «В курсе.ру».
О смерти пожилой пермячки порталу рассказали её родственники. Они уточнили, что женщина провела 53 дня в реанимации, после чего её состояние улучшилось. Незадолго до того, как её сердце остановилось, наблюдалось новое улучшение. Однако она так и не пришла в сознание.
«Без ИВЛ было довольно прилично. Готовили к реабилитации. Но, видимо, это было улучшение перед уходом», — рассказали они «В курсе.ру».
Напомним, ДТП произошло 20 декабря 2024 года на перекрёстке Луначарского и Борчанинова. Женщина возвращалась из храма, когда её сбил автомобиль такси. Она переходила дорогу в неположенном месте.