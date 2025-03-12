В Перми, не приходя в сознание, скончалась сбитая автомобилем такси женщина

О смерти пожилой пермячки порталу рассказали её родственники. Они уточнили, что женщина провела 53 дня в реанимации, после чего её состояние улучшилось. Незадолго до того, как её сердце остановилось, наблюдалось новое улучшение. Однако она так и не пришла в сознание.