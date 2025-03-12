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В Перми, не приходя в сознание, скончалась сбитая автомобилем такси женщина

Пострадавшая провела 53 дня в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, которую сбил автомобиль такси в центре Перми, скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщает «В курсе.ру».

О смерти пожилой пермячки порталу рассказали её родственники. Они уточнили, что женщина провела 53 дня в реанимации, после чего её состояние улучшилось. Незадолго до того, как её сердце остановилось, наблюдалось новое улучшение. Однако она так и не пришла в сознание.

«Без ИВЛ было довольно прилично. Готовили к реабилитации. Но, видимо, это было улучшение перед уходом», — рассказали они «В курсе.ру».

Напомним, ДТП произошло 20 декабря 2024 года на перекрёстке Луначарского и Борчанинова. Женщина возвращалась из храма, когда её сбил автомобиль такси. Она переходила дорогу в неположенном месте.