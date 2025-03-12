После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции

Утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.