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После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что устроивший взрыв в ЖК, предварительно, купил разрешительные документы на проживание в РФ.

Утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».