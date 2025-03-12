В Часовом Яре бойцы ВС РФ приняли огонь на себя, спасая мирных жителей

«Когда пацаны (российские военные — прим. URA.RU) уходили, они стреляли специально по зданию (откуда велся огонь — прим. URA.RU). И уходили в соседний дом, в соседний подвал. Показывая, что вот мы военные. А они (украинские военные — прим. URA.RU) туда не стреляли. Военные (РФ — ред.) специально отвлекали огонь на себя, а они стреляли в нас», — заявил собеседник РИА Новости.