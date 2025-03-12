В омской мэрии назвали самые опасные городские дороги

В аварии на пересечении улиц Новокирпичной и Вострецова, в районе строения 1\4 возле остановки «Мини-рынок» в аварии погиб один человек, еще шесть были травмированы. В целом в 2024 году здесь случилось шесть ДТП, из них два столкновения и четыре наезда на пешехода.