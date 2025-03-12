В омской мэрии назвали самые опасные городские дороги

Администрация города Омска опубликовала проект постановления, в котором обозначены самые аварийно-опасные городские дороги. Список был составлен на основе случившихся в прошлом году ДТП, в которых погибли либо были травмированы люди.
В аварии на пересечении улиц Новокирпичной и Вострецова, в районе строения 1\4 возле остановки «Мини-рынок» в аварии погиб один человек, еще шесть были травмированы. В целом в 2024 году здесь случилось шесть ДТП, из них два столкновения и четыре наезда на пешехода.
Еще одно ДТП с погибшим зарегистрировано в районе строения № 14 по улице Конева, в общей сложности здесь произошло три аварии.
Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано на улице Суворова и на проспекте Мира — 11 травмированных на каждом участке.
В список, с наибольшим количеством аварийно-опасных участков также попали улицы Красный путь (шесть участков), 10 лет Октября (семь) и Дианова (четыре). В целом в список включены 70 аварийно-опасных участков городских дорог. Полностью с перечнем можно ознакомиться здесь.
До 30 мая в мэрии должны разработать меры для снижения аварийности.
Ранее мы писали, какие дороги были признаны аварийными в 2024 году.