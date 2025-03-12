Землетрясение произошло на юге Казахстана

12 марта в 06:15 сейсмическая сеть ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Эпицентр находился в 684 километрах на юго-запад от Алматы, всего в 16 километрах от села Абай в Келесском районе Туркестанской области, на территории соседнего Узбекистана.
По данным о ощущениях, расчетная интенсивность составила: в селе Абай, Келесский район — 3.0 балла, в городе Сарыагаш, Сарыагашский район — 3.0 балла.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.