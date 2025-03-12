Стало известно о пытках сотрудниками СБУ в подвалах МВД Красноармейска

По данным силовиков, подвалы здания были оборудованы в пыточные камеры и места для содержания людей. Условия содержания зависели от тяжести инкриминируемых людям действий. Жертвами пыток стал не один человек.
Уточняется, что в указанном здании располагалось МВД, а четвертый этаж занимала СБУ.
На сегодняшний день военно-гражданская администрация города вывезла из здания оборудование и документы, которые могли указывать на совершенные преступления.
Ранее сообщалось, что российские военные в освобожденном селе Погребки в Курской области обнаружили тело повешенного пожилого мужчины, которого, предположительно, пытали перед убийством.
Во время операции по освобождению Новолюбовки в ЛНР российские военные также обнаружили тело мирного жителя, который был зверски замучен ВСУ.