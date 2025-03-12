Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о пытках сотрудниками СБУ в подвалах МВД Красноармейска

По данным силовиков, полиция и сотрудники СБУ пытали людей в подвалах здания городского МВД Красноармейска в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

В Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР сотрудники СБУ и полиция пытали людей в подвалах здания городского МВД, передает ТАСС.

По данным силовиков, подвалы здания были оборудованы в пыточные камеры и места для содержания людей. Условия содержания зависели от тяжести инкриминируемых людям действий. Жертвами пыток стал не один человек.

Уточняется, что в указанном здании располагалось МВД, а четвертый этаж занимала СБУ.

На сегодняшний день военно-гражданская администрация города вывезла из здания оборудование и документы, которые могли указывать на совершенные преступления.

Ранее сообщалось, что российские военные в освобожденном селе Погребки в Курской области обнаружили тело повешенного пожилого мужчины, которого, предположительно, пытали перед убийством.

Во время операции по освобождению Новолюбовки в ЛНР российские военные также обнаружили тело мирного жителя, который был зверски замучен ВСУ.