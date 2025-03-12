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Водитель автомобиля «Нива» погиб в ДТП с грузовиком на уральской трассе

В Белоярском районе мужчина допустил столкновение с КАМАЗОМ.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Вечером 11 марта опасный обгон привел к смертельному ДТП на 63-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе. Водитель автомобиля «Нива» при совершении обгона в зоне действия запрещающего знака не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля, мужчина, 1968 года рождения, погиб на месте до прибытия бригады медиков, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По факту смертельной аварии проводится расследование.