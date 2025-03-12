Водитель автомобиля «Нива» погиб в ДТП с грузовиком на уральской трассе

Вечером 11 марта опасный обгон привел к смертельному ДТП на 63-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе. Водитель автомобиля «Нива» при совершении обгона в зоне действия запрещающего знака не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ.