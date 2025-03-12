Затёрли? После убийства экс-мэра Самары клининг мог смыть следы

7 февраля задержали внучку убитого Виктора Тархова. Девушке предъявили обвинение, по статье «Убийство двух и более лиц», однако, девушка упорно хранила молчание. Она написала письмо в программу «Малахов» на телеканале «Россия» с просьбой выступить в ток-шоу. Девушке было отказано. После этого она заговорила. Девушка призналась, что убила родных людей. И не просто убила, а заморозила при помощи жидкого азота, а затем расчленила тела бабушки и деда и раскидала по помойкам города. После вызывала в квартиру деда клининг, видимо, чтобы замести все оставшиеся следы.