Затёрли? После убийства экс-мэра Самары клининг мог смыть следы

После жестокой расправы над бывшим самарским мэром Виктором Тарховым и его супругой в квартире погибших работала клининговая служба. Их вызвала внучка убитых — девушка, которая позже призналась в содеянном. Но что именно убирали сотрудники, и могли ли они, сами того не зная, уничтожить важные улики?
Напомним, в начале февраля этого года история про убийство бывшего самарского мэра и его супругу всколыхнула всю страну.
Ни капли сочувствия.
7 февраля задержали внучку убитого Виктора Тархова. Девушке предъявили обвинение, по статье «Убийство двух и более лиц», однако, девушка упорно хранила молчание. Она написала письмо в программу «Малахов» на телеканале «Россия» с просьбой выступить в ток-шоу. Девушке было отказано. После этого она заговорила. Девушка призналась, что убила родных людей. И не просто убила, а заморозила при помощи жидкого азота, а затем расчленила тела бабушки и деда и раскидала по помойкам города. После вызывала в квартиру деда клининг, видимо, чтобы замести все оставшиеся следы.
Интересно, что поиски частей тела на полигоне ТБО начались еще до признания, но ничего так и не было найдено. В самой квартире, в сливе ванной были обнаружены частицы кровеносных сосудов.
Криминалист объяснил, что тела могут быть и вовсе не найдены.
Кровь смыли?
Девушка обратилась в клининговую компанию, чтобы прибраться после страшного преступления. Но как могли клининговые службы не заметить следов крови?
«Кровь — это из ряда вон выходящее загрязнение. И, конечно, мы обращаем на это внимание. Если ее много, то это вообще специфическая уборка. У нас это называется обычной уборкой после трупа. Если труп, например, лежал несколько дней и протек. Если разбрызгана кровь по стенам или вокруг всё залито кровью, разумеется, мы интересуемся у заказчика, что произошло здесь», — рассказала руководительница клининговой компании Розалия Валеева.
Она также подчеркнула, что для собственной безопасности, компания должна получить документ о завершении следственных действий и разрешение на работу службы клининга, если уборка требуется именно после смерти.
Валеева добавила, что в основном компании самостоятельно решают, убирать или нет те или иные загрязнения.
«Например, позвонили, говорят, что так и так нужно убрать кровь. И каждый владелец предприятия по уборке для себя принимает решение, работать или нет», — отметила она.
Крови могло не быть?
Однако, если учесть способ убийства, то крови могло и не быть. Екатерина заявила, что она заморозила тела жидким азотом, а затем, с помощью помощника, расчленила тела и выбросила их.
Если предположить, что перед этим она отравила родственников, то все могло быть относительно «чисто», тогда клининг просто сам того не зная помог избавиться от отпечатков пальцев и других следов, которые не бросились в глаза, как нечто странное.
Готовилась многие годы?
Следствие предполагает, что девушка запланировала преступление. Об этом говорит то, что ранее были приобретены канистры с азотом и пластиковые емкости. Отец девушки — Александр Логинов — рассказал, что дочь обращалась к нему несколько лет назад с предложением «тряхнуть» деда. Тогда он подумал, что это шутка, но теперь можно предположить, что план вынашивался достаточно давно и Екатерина просто искала сговорчивого сообщника.
Кстати, сообщник объявлен в розыск. Есть предположение, что он мог покинуть страну. Имя его не разглашается, так же как и не сообщается, кем он приходится обвиняемой.