После взрыва в «Алых парусах» возбуждено дело об организации незаконной миграции

Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе «Алые паруса», который считается одним из наиболее престижных в Москве, произошел взрыв. В результате инцидента скончался Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». Саркисян был госпитализирован с серьезными травмами, но медики не смогли его спасти. Вторым жертвой взрыва стал человек, который, по предварительным данным, действовал в качестве убийцы-смертника. Сообщается, что заговор против Саркисяна разрабатывался группой лиц на протяжении более месяца.