После взрыва в «Алых парусах» возбуждено дело об организации незаконной миграции

После взрыва в ЖК в Москве завели уголовное дело об организации незаконной миграции.
В ходе расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — сказал представитель органов. Его слова передает РИА Новости. По словам источника, в контексте данного дела уже начаты первые процессуальные действия.
Ранее стало известно, что, по предварительной информации, лицо, осуществившее взрыв в жилом комплексе «Алые паруса», незаконно приобрело документы, которые позволяли ему проживать на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе «Алые паруса», который считается одним из наиболее престижных в Москве, произошел взрыв. В результате инцидента скончался Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». Саркисян был госпитализирован с серьезными травмами, но медики не смогли его спасти. Вторым жертвой взрыва стал человек, который, по предварительным данным, действовал в качестве убийцы-смертника. Сообщается, что заговор против Саркисяна разрабатывался группой лиц на протяжении более месяца.