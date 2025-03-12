Раскрыто, зачем ВСУ ударяют по Красноармейску

Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на данный момент наибольшее напряжение для ВСУ наблюдается в районе Красноармейска. Он отметил, что российские военные концентрируют свои основные усилия именно в этом районе. В случае достижения успеха, это даст возможность ВС РФ расширить сферу наступательных действий в нескольких направлениях, включая движение в сторону Днепропетровской области, а также Краматорска и Славянска.