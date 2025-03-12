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Причиной смерти омской школьницы предварительно мог стать грипп

В Омске ушла из жизни ученица 9 класса одной из городских школ.

Источник: Reuters

Как сообщают во вторник, 11 марта 2025 года, «Вести Омск», девочка умерла в минувшие выходные, предварительно, из-за осложнений гриппа.

Уточняется, что из симптомов у девочки была очень высокая температура, она даже не раз теряла сознание.

По факту смерти школьницы следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Напомним, ранее в региональном Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена вирусами гриппа А и В, вирусами негриппозной этиологии, а также вирусами новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, в омском Минздраве сообщили о росте заболеваемости пневмонией.