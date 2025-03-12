Причиной смерти омской школьницы предварительно мог стать грипп

Как сообщают во вторник, 11 марта 2025 года, «Вести Омск», девочка умерла в минувшие выходные, предварительно, из-за осложнений гриппа.
Уточняется, что из симптомов у девочки была очень высокая температура, она даже не раз теряла сознание.
По факту смерти школьницы следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
Напомним, ранее в региональном Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена вирусами гриппа А и В, вирусами негриппозной этиологии, а также вирусами новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, в омском Минздраве сообщили о росте заболеваемости пневмонией.