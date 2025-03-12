Самые высокие зарплаты в Башкирии получают жители Уфы

В Башстате опубликовали статистику о средних доходах в районах республики за 2024 год.
По данным за прошлый год, среднемесячный доход жителя Башкирии достиг 67 576 рублей. За этот период заработная плата в регионе выросла на 18,3%.
Лидером по уровню доходов стал Уфимский район. Здесь средняя зарплата в 2024 году составила 90 381 рубль, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.
Высокие доходы также отмечены в Уфе (87 313 рублей), Учалинском (81 713 рублей), Хайбуллинском (79 129 рублей), Благовещенском (75 715 рублей) районах и городе Салавате (73 748 рублей). В десятку муниципалитетов с наибольшими доходами вошли Татышлинский (72 519 рублей), Бураевский (71 323 рубля), Калтасинский (66 702 рубля) районы, а также Октябрьский (68 419 рублей) и Стерлитамак (65 444 рубля).
С другой стороны, наименьшие зарплаты зафиксированы в Бурзянском районе — всего 37 911 рублей. В список районов с низкими доходами также попали Стерлибашевский (42 737 рублей), Бакалинский (43 415 рублей), Зианчуринский (43 741 рубль), Кигинский (43 959 рублей) и Караидельский (55 545 рублей) районы.
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