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Дорогу размыло талыми водами в Жетысу

Участок уже восстановлен.

Источник: Кадр видео

В Аксуском районе на 34-м км автодороги Жансугуров-Матай произошло обрушение железобетонного тюбинга и части дорожного полотна из-за талых вод и изношенности конструкции, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС, в связи с происшествием движение транспорта было временно приостановлено.

Местная полиция установила ограждающие знаки, а силами МИО и дорожной службы, при координации ДЧС, оперативно были проведены восстановительные работы.

Были уложены трубчатый переход, засыпаны и утрамбованы грунтовые участки.

«Движение было восстановлено в кратчайшие сроки. В настоящее время вода проходит транзитом», — говорится в сообщении спасателей.