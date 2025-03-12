«Мне ничего не будет»: в Фергане задержаны мажоры, избившие людей в игровом клубе

По данным правоохранителей, во время инцидента в игровом клубе они избили не только администратора, но и напали на еще двух человек, которые пытались остановить драку. Сейчас все шесть участников задержаны, а против них возбуждено уголовное дело по статьям 104 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 277 («хулиганство») Уголовного кодекса.