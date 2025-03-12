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«Мне ничего не будет»: в Фергане задержаны мажоры, избившие людей в игровом клубе

Vaib.uz (Узбекистан. 12 марта). Помните резонансную историю из Ферганы, где группа представителей «золотой молодежи» устроила драку в компьютерном клубе? Шесть человек во главе с зачинщиком, который представился Отабеком Валламовым, напали на сотрудников заведения после того, как им сделали замечание за нарушение порядка. В УВД Ферганской области озвучили новые подробности дела.

Источник: Reuters

По словам очевидцев, Валламов вел себя вызывающе, заявляя, что ему ничего не будет и что он может купить этот клуб, если захочет. В местных СМИ писали, что он сын известного предпринимателя, что только подогрело интерес к делу.

Судя по всему, это не первая выходка этой группы. Управление внутренних дел Ферганской области обратилось к местным жителям с просьбой сообщить, если они также стали жертвами этих молодых людей.

По данным правоохранителей, во время инцидента в игровом клубе они избили не только администратора, но и напали на еще двух человек, которые пытались остановить драку. Сейчас все шесть участников задержаны, а против них возбуждено уголовное дело по статьям 104 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 277 («хулиганство») Уголовного кодекса.

В этот раз избежать наказания у мажоров, похоже, не получится.