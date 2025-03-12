В Таганроге мужчина погиб из-за шашлыка на балконе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 8 марта на улице Котельной, 77/2.
По предварительной информации ведомства, компания решила пожарить шашлык на общедомовом балконе многоэтажного дома. Вспыхнувший огонь стремительно распространился, заполнив дымом весь этаж. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Они спасли женщину и двоих детей. К сожалению, 49-летний мужчина погиб.
Огонь повредил входные двери и лестничную клетку на площади девяти квадратных метров.
— МЧС России напоминает о категорическом запрете использования открытого огня на балконах и лоджиях, — предупредили в пресс-службе ведомства.