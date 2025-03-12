Еще 30 тюленей выбросились на берег Каспия в Мангистау

С 7 по 9 марта государственные инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями акимата Мангистауской области и сотрудниками «Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии» провели мониторинг береговой линии Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.