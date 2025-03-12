В Омске умерла пассажирка, выпавшая из маршрутки, водителя отдали под суд

Напомним, ЧП произошло вечером 17 июля возле остановки «70 лет Октября» на Левом берегу. Маршрутка № 344 марки «Луидор» отправлялась с остановки и уже набрала скорость, когда из нее на полном ходу в открывшуюся дверь выпала пассажирка.