В Омске умерла пассажирка, выпавшая из маршрутки, водителя отдали под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело на водителя маршрутки, из двери которой в июле прошлого года на полном ходу выпала пассажирка.
Напомним, ЧП произошло вечером 17 июля возле остановки «70 лет Октября» на Левом берегу. Маршрутка № 344 марки «Луидор» отправлялась с остановки и уже набрала скорость, когда из нее на полном ходу в открывшуюся дверь выпала пассажирка.
Изначально о состоянии женщины не сообщалось. Как рассказали в прокуратуре, от полученных травм 56-летняя пострадавшая скончалась. 53-летнему водителю маршрутки предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и сейчас дело направлено в Кировский районный суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Свою вину он признал частично, настаивая, что дверь открылась из-за неполадок в конструкции.