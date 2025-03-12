Предприниматель из Хабаровска обманывал клиентов автосервиса

Полицейские задержали 26-летнего жителя Хабаровска, который обманывал клиентов автосервиса. Он брал деньги за ремонт, но автомобили месяцами оставались в разобранном состоянии. Также он оформлял страховые выплаты на себя, обещая владельцам машин их починить. Общий ущерб составил больше 2,5 миллиона рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина открыл автосервис в 2021 году, арендовал помещение и нанял троих мастеров. Первое время он привлекал клиентов низкими ценами и обещанием качественного ремонта. Однако со временем работы становилось больше, сотрудники не успевали выполнять заказы, но новые клиенты продолжали приходить. Владельцу платили от 60 до 500 тысяч рублей за ремонт, но машины оставались разобранными, и люди вынуждены были забирать их в таком состоянии.
«Кроме того, мужчина предлагал юридическую помощь водителям, попавшим в ДТП. Клиенты доверяли ему оформление документов, а он получал страховые выплаты на свой счет, обещая потратить их на ремонт. В итоге машины не восстанавливались, а деньги исчезали», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские нашли подозреваемого в Иркутске и доставили в Хабаровск. Против него открыто уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд отправил его под стражу.