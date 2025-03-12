Предприниматель из Хабаровска обманывал клиентов автосервиса

Мужчина открыл автосервис в 2021 году, арендовал помещение и нанял троих мастеров. Первое время он привлекал клиентов низкими ценами и обещанием качественного ремонта. Однако со временем работы становилось больше, сотрудники не успевали выполнять заказы, но новые клиенты продолжали приходить. Владельцу платили от 60 до 500 тысяч рублей за ремонт, но машины оставались разобранными, и люди вынуждены были забирать их в таком состоянии.