Двух уфимок осудят за обналичивание маткапитала

Женщины при рождении ребенка подготовили документы с ложными данными о том, что получили заем на строительство дома в Учалинском и Кармаскалинском районах. При этом на самом деле они не планировали заниматься строительством жилья и просто получили на свои счета по 450 тысяч рублей, которые обналичили.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, средства женщины потратили на собственные нужды. Пенсионный фонд направил в кредитно-потребительский кооператив средства, погасив у горожанок долг по договору займа. Материалы дела передали в суд.