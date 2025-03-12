Двух уфимок осудят за обналичивание маткапитала

Женщины при рождении ребенка подготовили документы с ложными данными о том, что получили заем на строительство дома в Учалинском и Кармаскалинском районах. При этом на самом деле они не планировали заниматься строительством жилья и просто получили на свои счета по 450 тысяч рублей, которые обналичили.