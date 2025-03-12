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Двух уфимок осудят за обналичивание маткапитала

В столице Башкирии перед судом предстанет две жительницы Уфы, которые провернули мошенничество при получении выплат.

Женщины при рождении ребенка подготовили документы с ложными данными о том, что получили заем на строительство дома в Учалинском и Кармаскалинском районах. При этом на самом деле они не планировали заниматься строительством жилья и просто получили на свои счета по 450 тысяч рублей, которые обналичили.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, средства женщины потратили на собственные нужды. Пенсионный фонд направил в кредитно-потребительский кооператив средства, погасив у горожанок долг по договору займа. Материалы дела передали в суд.