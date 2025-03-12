В Татарстане на работника упала металлическая труба, мужчина погиб

По предварительной информации, 11 марта при выгрузке автокраном металлических труб-тяг на площадке скважины одна из них упала на 50-летнего работника. От полученных травм мужчина скончался.
На месте происшествия работают следователи. Проверку организовала и прокуратура.
«Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. При необходимости будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на производстве погиб 24-летний работник. Его прижало кюбелем к колонне в бетонно-смесительном цехе.