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В Татарстане на работника упала металлическая труба, мужчина погиб

В Татарстане на работника упала металлическая труба, мужчина погиб. Трагедия произошла около села Кульшарипово Альметьевского района.

По предварительной информации, 11 марта при выгрузке автокраном металлических труб-тяг на площадке скважины одна из них упала на 50-летнего работника. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работают следователи. Проверку организовала и прокуратура.

«Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. При необходимости будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на производстве погиб 24-летний работник. Его прижало кюбелем к колонне в бетонно-смесительном цехе.