Запуганный уголовным наказанием житель Приангарья перевел аферистам более 2 млн

В Усть-Куте мужчина, испугавшись выдуманного уголовного наказания, перевел мошенникам более 2 млн рублей. 49-летнему работнику предприятия в мессенджере поступило сообщение от якобы генерального директора компании, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, «руководитель» заявил, что в связи с утечкой информации на его имя оформлен кредит и деньги должны поступить на счета в иностранном банке. Чтобы не допустить перевод, собеседник уговорил его перевести средства на безопасные ключ-карты.
Следующая звонившая представилась мужчине сотрудником Росфиннадзора, которая отправляла документы с печатью, гербом, поэтому сомнений, что потерпевший общается с представителя данной организации, у него не возникало. «Спасая» свои деньги мужчина перевел аферистам более 2 млн рублей.
Чтобы вернуть сбережения мошенники призвали мужчину обратиться в отделение банка и спросить конкретного сотрудника, который разрешит все финансовые вопросы. В банке человека с таким именем не оказалось. После чего потерпевший попытался связаться с представителем Росфиннадзора, но она уже не отвечала.
По данному факту следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).