Запуганный уголовным наказанием житель Приангарья перевел аферистам более 2 млн

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, «руководитель» заявил, что в связи с утечкой информации на его имя оформлен кредит и деньги должны поступить на счета в иностранном банке. Чтобы не допустить перевод, собеседник уговорил его перевести средства на безопасные ключ-карты.