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Мальчик на тюбинге угодил под колеса авто в Астане: как он себя чувствует

Получил ушибы.

В Астане ребенок, катавшийся на тюбинге с пандуса жилого дома, попал под колеса автомобиля. Медики рассказали о его самочувствии, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе управления здравоохранения столицы сообщили, что после осмотра у мальчика были выявлены внешние признаки ушибов.

Его общее состояние оценено как удовлетворительное. Обследование было проведено в полном объеме, и назначено амбулаторное лечение под наблюдением травматолога.

Ранее в Сети появилось видео с места происшествия, на котором видно, как мальчик скатился с пандуса и оказался под колеса машины.

Инцидент произошел 10 марта во дворе дома по улице Аманжола Болекпаева.