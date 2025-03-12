В Екатеринбурге 27 подростков отравились в общежитии

«Зарегистрировано массовое заболевание — по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16−18 лет», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист регионального Центра медицины катастроф.
Роспотребнадзор подтвердил начало расследования случаев заболевания учащихся.
По данным издания «Екатеринбург Онлайн», у подростков наблюдаются тошнота, рвота, диарея, температура, при этом некоторые из них не ели в столовой. Сейчас учебное заведение срочно перевели на дистанционное обучение из-за кишечной инфекции.
До этого в марте в Красноармейске Московской области пять детей отравились китайскими снеками неустановленной марки и попали в больницу. ТАСС писал со ссылкой на Минздрав, что речь идет о популярной китайской закуске — соевых палочках.