В Магнитогорске женщина избила специалистов, отключивших ей газ из-за старой плиты

Чиновники напоминают, что южноуральцы обязаны предоставить доступ в квартиру и к оборудованию специалистам газораспределительных организаций, не должны препятствовать их работе. В случаях, если срок эксплуатации газового оборудования превышает заявленный в паспорте (либо 15 лет, если такой срок не указан), то владельцу будет выписано предписание об обязательной диагностике оборудования, чтобы получить разрешение на его дальнейшую эксплуатацию.