В Магнитогорске женщина избила специалистов, отключивших ей газ из-за старой плиты

Сообщается, что сотрудницы МУП «Магнитогорские газовые сети» в одной из квартир обнаружили плиту с давно истекшим сроком эксплуатации.
По документам прибору было более 40 лет. Пользоваться такими плитами категорически запрещено. Кроме того, при проверке выявлена утечка бытового газа.
«Владелица квартиры была предупреждена, что для безопасности ее и соседей на трубу будет поставлена заглушка, а саму плиту необходимо срочно поменять. После этих слов горожанка напала на сотрудниц МУП “МГС”, причинив им телесные повреждения и выгнав из квартиры», — рассказали в администрации.
Специалисты обратились в полицию, а также попросили помощи в обеспечении доступа в квартиру буйной женщины. При сотруднике силового ведомства она вела себя спокойно, установлению заглушки на трубу не препятствовала.
По факту причинения телесных повреждений сотрудницам МУП «МГС» в настоящий момент проводится проверка.
Чиновники напоминают, что южноуральцы обязаны предоставить доступ в квартиру и к оборудованию специалистам газораспределительных организаций, не должны препятствовать их работе. В случаях, если срок эксплуатации газового оборудования превышает заявленный в паспорте (либо 15 лет, если такой срок не указан), то владельцу будет выписано предписание об обязательной диагностике оборудования, чтобы получить разрешение на его дальнейшую эксплуатацию.