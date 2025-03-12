Главе минздрава Карлову поручено провести осмотр заболевших учеников СУНЦ

Напомним, ранее стало известно о 27 случаях обращения за медицинской помощью среди проживающих в общежитии СУНЦ УрФУ на улице Данилы Зверева в Екатеринбурге. По предварительным данным, у пострадавших выявлен острый гастроэнтерит. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф.