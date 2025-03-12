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Главе минздрава Карлову поручено провести осмотр заболевших учеников СУНЦ

Три десятка человек из общежития СУНЦ УрФУ обратились за помощью медиков.

Замгубернатора Павел Креков в связи с массовом заболеванием детей в общежитии СУНЦ УрФУ поручил главе свердловского минздрава Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 учащихся учреждения для выявления возможных пострадавших.

«Руководителю минздрава региона также поставлена задача проанализировать объем коечного фонда и при необходимости подготовить дополнительные места в инфекционных палатах», — сообщили «АиФ-Урал» в департаменте информационной политики региона.

Напомним, ранее стало известно о 27 случаях обращения за медицинской помощью среди проживающих в общежитии СУНЦ УрФУ на улице Данилы Зверева в Екатеринбурге. По предварительным данным, у пострадавших выявлен острый гастроэнтерит. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф.

Ситуацией заинтересовали в прокуратуре, специалисты ведомства организовали проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей.

«За медицинской помощью, начиная с вечера 11 марта 2025 года, с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратились порядка 30 учащихся в возрасте 16−18 лет», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.

Проверочные мероприятия в столовой СУНЦ и на предприятии, которое организует питание в данном образовательном учреждении, проводят сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора.