Мошенники облюбовали новую опцию Госуслуг

На портале Госуслуг открылась новая опция — россияне могут самостоятельно установить себе запрет на получение кредитов. Это сделано с целью снять уровень закредитованности граждан и обезопасить себя от неверных решений.
Однако, как сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности, мошенники тут же облюбовали клиентов и осуществляют схемы воровства денег со счетов.
Так, мошенники звонят людям и сообщают им, что запрет установлен неверно. И тут же предлагают выход из ситуации — перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.
Имитирующий государственные услуги сайт просит указать данные для входа, клиент их указывает — и вся информация оказывается на руках у мошенников.