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Мошенники облюбовали новую опцию Госуслуг

Россиян обманывают с самозапретами на кредиты, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На портале Госуслуг открылась новая опция — россияне могут самостоятельно установить себе запрет на получение кредитов. Это сделано с целью снять уровень закредитованности граждан и обезопасить себя от неверных решений.

Однако, как сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности, мошенники тут же облюбовали клиентов и осуществляют схемы воровства денег со счетов.

Так, мошенники звонят людям и сообщают им, что запрет установлен неверно. И тут же предлагают выход из ситуации — перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.

Имитирующий государственные услуги сайт просит указать данные для входа, клиент их указывает — и вся информация оказывается на руках у мошенников.