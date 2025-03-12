«Пытался начать драку»: пешехода-нарушителя задержала полиция во Владивостоке

Как поделились в ведомстве, в районе дома на Суханова, 13, сотрудники ГИБДД заметили пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Однако, когда его попросили остановиться, мужчина не только проигнорировал требования, но и попытался скрыться. Бегуна догнали, но во время задержания он сопротивлялся и пытался устроить драку.