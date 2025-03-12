«Пытался начать драку»: пешехода-нарушителя задержала полиция во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции устроили погоню за пешеходом, который нарушил ПДД. Мужчину привлекли к ответственности, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
Как поделились в ведомстве, в районе дома на Суханова, 13, сотрудники ГИБДД заметили пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Однако, когда его попросили остановиться, мужчина не только проигнорировал требования, но и попытался скрыться. Бегуна догнали, но во время задержания он сопротивлялся и пытался устроить драку.
34-летний нарушитель ПДД сообщил инспекторам, что испугался ответственности, поэтому и пытался скрыться. Однако теперь он ответит не только за переход дороги в неположенном месте, но и за то, что игнорировал требования полицейских.