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Девять пожаров потушили за сутки в Свердловской области

В Каменске-Уральском из здания магазина эвакировали 20 человек.

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 9 пожаров, 44% из которых случились в жилом секторе.

В Каменске-Уральском на улице Комсомольская накануне на площади один квадратный метр горел стеллаж в магазине.

«Из здания эвакуированы 20 человек, 8 из них детей. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В Краснотурьинске в переулке Ключик на площади 30 «квадратов» горела частная баня. Огонь чуть больше 10 минут тушили 11 спасателей на двух спецмашинах.

В селе Нижняя Синячиха на улице Краснооктябрьская на площади 112 квадратных метров горел частный жилой дом. С огнем справились за 82 минуты 12 специалистов на четырех единицах техники.

В Екатеринбурге на улице Белинского на площади один «квадрат» горела квартира на втором этаже 4-этажного жилого дома. Пожар потушили до прибытия пожарных расчетов.