Выброс газа на шахте в Хромтау: один из работников скончался

Отмечается, что для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального ущерба, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка работника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий. Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи.