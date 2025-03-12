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Под Симферополем «Лада» врезалась в троллейбус: погиб водитель легковушки

В Симферопольском районе Крыма водитель «Лады» врезался в троллейбус и погиб.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

Во вторник, 11 марта, в Симферопольском районе столкнулись «Лада Калина» и троллейбус, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в крымской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около шести вечера. 40-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге «граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта». Машина двигалась со стороны крымской столицы в сторону Джанкоя. На 120-м километре легковушка по неизвестной причине сместилась вправо. После этого «Лада» врезалась в троллейбус, который выезжал с остановки.

«В результате происшествия водитель автомобиля Лада Калина смертельно травмирован», — отметили в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства случившегося выясняются. В пресс-службе крымской прокуратуры уточнили, что троллейбус двигался по маршруту № 16.

«В общественном транспорте никто не пострадал», — добавили в надзорном ведомстве.