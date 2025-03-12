Под Симферополем «Лада» врезалась в троллейбус: погиб водитель легковушки

Трагедия произошла около шести вечера. 40-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге «граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта». Машина двигалась со стороны крымской столицы в сторону Джанкоя. На 120-м километре легковушка по неизвестной причине сместилась вправо. После этого «Лада» врезалась в троллейбус, который выезжал с остановки.