СК начал проверку после массовой заболеваемости учащихся СУНЦ УрФУ

В Уральском федеральном университете выступили с заявлением. Как сообщили Накануне.RU в УрФУ, службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками Роспотребнадзора уточняют информацию о точном количестве и причинах массового заболевания в общежитии вузовского лицея. В вузе подтвердили, что на данный момент известно о 27 случаях обращения за медицинской помощью.