В Уфе банда вымогателей предстанет перед судом.

Пятеро жителей Уфы в возрасте от 35 до 49 лет предстанут перед судом за многочисленные вымогательства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2020 года по 2023 год злоумышленники требовали от коммерсантов передавать им половину прибыли с каждого заключенного договора по оказанию ритуальных услуг на территории Дёмского района Уфы.
Потерпевшие передали обвиняемым более 560 тысяч рублей. Также обвиняемые потребовали от двух предпринимателей, оказывающих услуги в сфере пассажирских перевозок, отдавать ежемесячно 100 тысяч рублей и передать автобусы в подконтрольную им организацию. Опасаясь высказанных угроз, потерпевшие передали обвиняемым более 1 млн рублей и три пассажирских автобуса.
Общая сумма полученных преступным путем денег составила около 1,7 млн рублей. Деятельность преступной группы была пресечена в сентябре 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РБ, а ее участники установлены и задержаны.
Судом по ходатайству следователя троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих обвиняемых — в виде запрета определённых действий. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копий обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Уфимцы вину по предъявленному обвинению не признали.