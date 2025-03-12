В Уфе банда вымогателей предстанет перед судом.

Пятеро жителей Уфы в возрасте от 35 до 49 лет предстанут перед судом за многочисленные вымогательства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2020 года по 2023 год злоумышленники требовали от коммерсантов передавать им половину прибыли с каждого заключенного договора по оказанию ритуальных услуг на территории Дёмского района Уфы.