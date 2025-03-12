В Хабаровске арестовали таксиста-мигранта, подозреваемого в изнасиловании

В Хабаровске суд заключил под стражу таксиста-мигранта, подозреваемого в изнасиловании пассажирки.
Как сообщили в Индустриальном районном суде Хабаровска, гражданин Узбекистана арестован на два месяца — по 4 мая включительно.
Его подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК РФ.
Расследование уголовного дела и его результат взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По данным ведомства, таксист неславянской внешности приехал на заказ, но молодую пассажирку отвез не по указанному маршруту — завез ее в безлюдное место. Там он совершил противоправные действия в отношении потерпевшей.