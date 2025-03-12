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Курьера телефонных мошенников задержали после попытки хищения 800 тыс. руб. у пожилого москвича

Полицейские задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на мошенничество в отношении 76-летнего жителя столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию обратился 76-летний житель столицы, который сообщил, что ему поступило несколько звонков с неизвестных номеров. Звонившие представились работниками государственных и правоохранительных органов и убедили его обналичить денежные средства и передать их для размещения на “безопасный счет”. Введенный в заблуждение пенсионер приготовил 800 тыс. руб., однако, засомневавшись в правильности своих действий, позвонил в службу “02”. К мужчине незамедлительно прибыли полицейские, под наблюдением которых гражданин вел дальнейшее общение с аферистами. Пенсионер договорился со злоумышленниками о передаче денег через службу такси, после чего в Королеве Московской области полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который забрал посылку у таксиста», — рассказал Васенин.

По данному факту следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.