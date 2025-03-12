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Под Ростовом водитель фуры сбил мужчину

В Ростовской области под колесами фуры едва не погиб 33-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Водитель грузовика сбил 33-летнего мужчину на трассе под Ростовом. Об этом сообщили в в управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

По предварительной информации ведомства, водитель грузовика грузовика «Мерседес Бенц» двигался по трассе М-4 «Дон». Неподалеку от Батайска на проезжую часть вышел 33-летний пешеход. Водитель фуры не успел вовремя затормозить и на всей скорости сбил человека. С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ЦГБ Батайска.

Сейчас врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.