Под Ростовом водитель фуры сбил мужчину

Водитель грузовика сбил 33-летнего мужчину на трассе под Ростовом. Об этом сообщили в в управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.
По предварительной информации ведомства, водитель грузовика грузовика «Мерседес Бенц» двигался по трассе М-4 «Дон». Неподалеку от Батайска на проезжую часть вышел 33-летний пешеход. Водитель фуры не успел вовремя затормозить и на всей скорости сбил человека. С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ЦГБ Батайска.
Сейчас врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.