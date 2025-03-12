Под Ростовом водитель фуры сбил мужчину

По предварительной информации ведомства, водитель грузовика грузовика «Мерседес Бенц» двигался по трассе М-4 «Дон». Неподалеку от Батайска на проезжую часть вышел 33-летний пешеход. Водитель фуры не успел вовремя затормозить и на всей скорости сбил человека. С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ЦГБ Батайска.