Мошенник обманул продавцов на рынке «Малика» почти на 6 миллиардов сумов

Предприимчивый молодой человек сумел обмануть торговцев почти на 6 миллиардов сумов, взяв у них телефоны якобы для дальнейшей перепродажи и не собираясь платить за них.
23-летний мошенник сумел убедить 11 продавцов выдать ему дорогие смартфоны, обещая выплатить деньги позже. Однако вместо этого он быстро продал по дешевке технику другим людям и потратил все деньги на личные нужды. Больше всего в его «коллекции» было новых iPhone.
На днях суд признал его виновным по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество), приговорив к 8 годам лишения свободы.
Однако интересно, что не все пользователи соцсетей осудили мошенника. Многие комментаторы отмечали, что на рынке «Малика» покупателей регулярно обманывают, завышая цены и продавая технику сомнительного качества. Они считают, что этот случай стал символической «расплатой» за нечестные схемы продавцов.