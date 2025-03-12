Мошенник обманул продавцов на рынке «Малика» почти на 6 миллиардов сумов

23-летний мошенник сумел убедить 11 продавцов выдать ему дорогие смартфоны, обещая выплатить деньги позже. Однако вместо этого он быстро продал по дешевке технику другим людям и потратил все деньги на личные нужды. Больше всего в его «коллекции» было новых iPhone.